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Focus Salute – Cistiti, come affrontarle al meglio

MILANO (ITALPRESS) – Cistiti recidivanti: come affrontarle al meglio? Quanto è importante la fisioterapia? Dopo la menopausa, quanto contano gli estrogeni nella prevenzione delle cistiti, e dell’urgenza minzionale? E che cosa può aggiungere il testosterone? Nel centoventinovesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le strategie più efficaci per ridurre i fattori predisponenti, precipitanti e di mantenimento delle cistiti recidivanti, così da prevenirle in modo efficace e duraturo.
fsc/gsl

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