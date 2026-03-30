Governo, Fontana “Zaia ministro delle Imprese? Lui è bravo in qualunque ruolo”

MILANO (ITALPRESS) – “Io l’ho già detto decine di volte, Zaia è una persona che a qualunque ruolo venisse chiamato saprebbe svolgerlo in maniera corretta e particolarmente bene, quindi va bene qualunque cosa”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a chi gli chiedeva come vedrebbe l’ex governatore del Veneto, Luca Zaia, come ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine di un evento alla Fondazione Feltrinelli. Sarebbe meglio del ministro Urso? “Non lo so se sarebbe meglio di Urso o meno, io non parlo mai in negativo, parlo sempre in positivo e dico che Zaia è bravo, punto”, si è limitato a rispondere Fontana.

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