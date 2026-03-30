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IA, green e competenze, la formazione asset strategico per le imprese

ROMA (ITALPRESS) – In un mondo che corre alla velocità dell’Intelligenza Artificiale, l’Italia delle imprese risponde con un investimento massiccio sulle persone: la formazione continua è infatti diventata il vero “pilastro” della doppia transizione digitale e green. E’ il cuore di “Competenze che trasformano”, evento a Roma durante il quale Fondimpresa e INAPP hanno presentato il Rapporto di Monitoraggio Valutativo 2025
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