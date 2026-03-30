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La Grecia celebra a Roma la sua Festa nazionale all’insegna dell’amicizia

ROMA (ITALPRESS) – La lunga amicizia tra Grecia e Italia è stata protagonista della serata musicale “Sotto il cielo del Mediterraneo”, organizzata all’Auditorium di Roma in occasione della Festa nazionale ellenica. Un’amicizia fatta di 28 secoli di storia comune, come ha ricordato l’ambasciatore Eleni Sourani, iniziata quando in Italia furono fondate le prime colonie della Magna Grecia. Una storia che oggi si esprime, sempre secondo Sourani, nei valori che i due Paesi condividono, e che hanno per obiettivo “la pace e la dignità umana”.
lcr/azn

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