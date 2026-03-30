Lavori chiesa Borgo Nuovo a Palermo, Lagalla “C’è attenzione per le periferie”





PALERMO (ITALPRESS) – “Le giornate importanti sono tante e sono soprattutto quelle che non si vedono o che non si percepiscono, perché sono le giornate in cui si fa il lavoro per potere rispettare e onorare le scadenze, cosa che non sempre avviene ma che quando avviene costituisce un motivo di soddisfazione aggiuntiva. Sono iniziati concretamente, non solo presso questa chiesa, i lavori che nell’ambito del decreto Caivano, insieme al Governo nazionale, l’amministrazione sta cercando, appunto con un lavoro che comincia da lontano, di indirizzare verso soprattutto i quartieri più difficili e con maggiori necessità di questa città”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, nel quartiere Borgo Nuovo, dove si è tenuto l’avvio dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal “Decreto Caivano”. xd6/vbo/mca1

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