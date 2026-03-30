Ultime News

30 Mar 2026 Schianto sulla Giuseppina, ferita anche bimba di un anno
30 Mar 2026 Castelverde, la nuova scuola media non aprirà prima di settembre
30 Mar 2026 Chiara Pedroni: la danza come strumento di riscatto e narrazione per i diritti umani
30 Mar 2026 Il Durham show su CR1, la vittoria della Vanoli raccontata dai protagonisti
30 Mar 2026 Riaperto il bar del bocciodromo: irregolarità sanate
Video Pillole

Lavori chiesa Borgo Nuovo, arcivescovo Palermo “Grande svolta per la città”

PALERMO (ITALPRESS) – “Credo che la rigenerazione urbanistica sia sempre al servizio della rigenerazione di chi abita un quartiere e la città e noi a questo miriamo, perché Palermo ha bisogno di ripensarsi a partire anche da un senso di corresponsabilità nella gestione della città. Se c’è il segno di una rigenerazione urbana non dobbiamo perdere di vista che tutti abbiamo poi la responsabilità di custodire e di mantenere. Qui c’è tutta la grande svolta anche mentale e culturale della nostra città”. Così l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, nel quartiere Borgo Nuovo, dove si è tenuto l’avvio dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal “Decreto Caivano”. xd6/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...