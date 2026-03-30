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PetNews Magazine – 30/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv:
– Scoperta una nuova popolazione di salamandra di Aurora
– Sull’Appennino pistoiese avvistato il Felis silvestris
– Elefante africano di foresta cruciale per l’ecosistema tropicale
mgg/azn

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