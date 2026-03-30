Stadio Barbera, Abodi “Palermo pronto a investire, noi faremo la nostra parte”





PALERMO (ITALPRESS) – “Ristrutturazione stadio Barbera? Credo che oggi faremo un piccolo aggiornamento che è indispensabile per capire qual è la tabella di marcia e qual è la situazione anche all’interno del Consiglio Comunale e anche il rapporto con la Regione che come sapete è il proprietario dell’area. Mi sembra che la proprietà del Palermo, il club, abbia voglia di investire e quindi migliorare anche quella grande infrastruttura che rappresenta un elemento primario della città, ma bisogna vedere quali sono le condizioni. Noi faremo la nostra parte, come abbiamo già detto, per tutte quelle realtà in questa prima fase che concorrono a Euro 2032 e come in tutte le competizioni qui vince, o vincono, i migliori”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo, dove si è tenuto l’avvio dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal “Decreto Caivano”. xd6/vbo/mca1

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