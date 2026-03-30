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Tg Economia – 30/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Industria, a febbraio in calo prezzi produzione
– Agroalimentare, Italia e Asia Centrale rafforzano la cooperazione
– Mercato auto Ue, Italia guida la ripresa ma resta indietro nell’elettrico
– Il Durc, ecco a cosa serve e quando è richiesto
mgg/azn

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