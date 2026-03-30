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Tg Sport – 30/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nazionale, sfida a Zenica: Barbarez avvisa l’Italia alla vigilia della finale playoff
– Lukaku rompe il silenzio: “In Belgio per curarmi, non tradisco gli azzurri”
– Sinner Re di Miami: doppietta USA e assalto finale al trono di Alcaraz
– Basket, Udine sorprende Milano e Reggio Emilia vola alla sesta vittoria
– Volley A1 Donne, Milano conquista la finale scudetto, Scandicci Ko
– L’Italia è il Paese più veloce del mondo, dominio tra pista e motori
azn

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