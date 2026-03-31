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Casasco “Importante istituzionalizzare figura psicologo nella Fmsi”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un momento importante perché istituzionalizzare la figura dello psicologo all’interno della Federazione Medico Sportiva Italiana vuol dire entrare di fatto nel mondo del Comitato Olimpico”. Lo sottolinea Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana e presidente europeo della Federazione Medici Sportivi Efmsa, a margine della presentazione al Coni del Dizionario Enciclopedico della Psicologia dello Sport.
mc/azn

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