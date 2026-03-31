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Hi-Tech & Innovazione Magazine – 31/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Brevetti in crescita per l’Italia, nel 2025 il 18 per cento in più
– Logistica, cresce la percentuale di aziende che adottano l’intelligenza artificiale
– AI Impact Summit, l’Italia in missione a New Delhi

fsc/gtr

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