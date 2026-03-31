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Tg Economia – 31/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’inflazione accelera a marzo
– Ue, via libera al piano italiano da 6 miliardi per l’idrogeno green
– Cresce l’uso dell’Intelligenza artificiale nella logistica
– Rottamazione quinquies, domande entro il 30 aprile
sat/azn

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