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Motori Magazine – 5/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Mercedes-Maybach Classe S, aggiornamento su tecnologia e sistemi digitali
– Renault rilancia la Twingo, elettrica nel segmento delle utilitarie
– Mercato Ue, l’Italia guida la ripresa ma resta indietro nell’elettrico
abr/azn

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