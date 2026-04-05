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Tg Ambiente – 5/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Arriva Shift, la piattaforma per la transizione ecologica
– Caro energia, dall’assemblea di Arte appello per una riforma strutturale
– #NonCiFermaNessuno, Luca Abete e il tour nelle università
– Sostenibilità, al via la quinta edizione di “For Nature, For Us”
mgg/gtr/col

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