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Basi Usa, Crosetto “L’Italia è una nazione seria e rispetta gli accordi”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo il semaforo che fa applicare delle regole internazionali. Dice sì quando sono possibili e no quando non è possibile. Per il resto non ci sono meriti da prendere, ma soltanto un’alleanza e dei patti che una nazione seria rispetta”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sulle basi americane in Italia.

sat/gsl
(Fonte video: Camera dei Deputati)

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