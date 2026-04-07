Basi Usa, Crosetto “L’Italia è una nazione seria e rispetta gli accordi”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo il semaforo che fa applicare delle regole internazionali. Dice sì quando sono possibili e no quando non è possibile. Per il resto non ci sono meriti da prendere, ma soltanto un’alleanza e dei patti che una nazione seria rispetta”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sulle basi americane in Italia.

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(Fonte video: Camera dei Deputati)