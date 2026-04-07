Dolore alla bocca, quando serve lo gnatologo per muscoli e articolazioni

MILANO (ITALPRESS) – “Se apro la bocca e ho dei dolori all’articolazione è un campanello d’allarme perché è necessario un controllo odontoiatra o dal proprio gnatologo di riferimento. La gnatologia è una branca dell’odontoiatria che studia i muscoli e in modo particolare l’articolazione”. Così Oscar Arnabldi, odontoiatra specialista in chirurgia odontostomatologica, intervistato da intervistato da Ernesto Di Pietro per Longevity Magazine dell’agenzia Italpress.

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