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Mulè “Arditti Persona sempre misurata”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando qualcuno ci lascia siamo sempre lì a pensare ai ricordi. Sembra brutto da dirsi quando si parla della morte, ma se c’è una lezione di vita che ha dato Roberto Arditti è quella di essere una persona sempre misurata, incapace di volere male, una persona che dava il giusto peso alle cose. Aveva uno stile e una capacità di porgere il suo pensiero sempre in modo gentile. Perdiamo un gigante e da oggi sentiremo la sua mancanza”. Così Giorgio Mulè, deputato di Fi e vicepresidente della Camera, fuori dalla camera ardente di Roberto Arditti.

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