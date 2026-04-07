Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 7/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – Nella nuova puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, nuovo format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Paolo Liguori intervista l’architetto e imprenditore, Raimondo Grassi, attivo nei settori energia, infrastrutture e aerospace. Grassi è anche coinvolto nella commissione parlamentare per AI, empowerment e mercati emergenti, dove presiede il gruppo di lavoro su intelligenza artificiale, energie rinnovabili e aerospace. Un confronto su uno dei temi più decisivi di oggi: la transizione energetica che non è solo una questione di auto elettriche. È una riconversione industriale profonda. Significa ripensare produzione, approvvigionamenti e indipendenza energetica. Significa ridurre la dipendenza da fonti che oggi influenzano prezzi, mercati e stabilità. Dalle rinnovabili all’aerospace, fino all’intelligenza artificiale, la direzione è chiara:

produrre, gestire e immagazzinare energia sarà la vera sfida dei prossimi anni. E chi saprà farlo meglio, avrà un vantaggio competitivo enorme.

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