Ultime News

7 Apr 2026 Servizio Civile, prorogato al 16 aprile il termine per la presentazione delle domande
7 Apr 2026 Concorso Luigi Masserini, il 14 aprile cerimonia di premiazione
7 Apr 2026 "L’Arte come Eredità": l'artista Regazzoni dona una scultura al Museo del Violino
7 Apr 2026 "Scarpa vecchia fa buon gioco": anche a Cremona l'iniziativa sostenibile di Poste Italiane
7 Apr 2026 Serie A, le decisioni del giudice sportivo: squalificato per 2 giornate Maleh
Video Pillole

Si è riattivata la frana di Petacciato in Molise, le immagini

CAMPOBASSO (ITALPRESS) – Si è rimessa in movimento la frana di Petacciato, in provincia di Campobasso. Interdetto in via precauzionale il traffico sull’autostrada A14 tra gli svincoli di Vasto Sud e Termoli; così come il tratto ferroviario adriatico sulla Linea Pescara – Foggia, con la circolazione sospesa tra Montenero e Termoli. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi con la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

tvi/mca3 (fonte video: Vigili del Fuoco)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...