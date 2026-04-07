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Tg Economia – 7/4/2026
ROMA (ITALPRESS) –
– In Italia un milione di imprese guidate da donne
– Cresce l’imponibile della fatturazione elettronica, Lombardia leader
– Boom del turismo in Europa, il 2025 consolida la crescita
– Nel mirino del fisco 12 mila partite Iva “apri e chiudi”
mgg/gsl
– In Italia un milione di imprese guidate da donne
– Cresce l’imponibile della fatturazione elettronica, Lombardia leader
– Boom del turismo in Europa, il 2025 consolida la crescita
– Nel mirino del fisco 12 mila partite Iva “apri e chiudi”
mgg/gsl
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