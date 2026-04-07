Ultime News

7 Apr 2026 Matteo Bassetti e Michel Marchi: botta e risposta sul cucinare le nutrie
7 Apr 2026 Gruppo Casalasco, al via nuovo programma di screening preventivo del sangue
7 Apr 2026 Artigianato Dolciario, Trabucchi: "fondamentale sostenere il comparto"
7 Apr 2026 "Eventi del venerdì": cultura, svago e socialità alla riscoperta dei quartieri di Cremona
7 Apr 2026 La grande lotteria dell’Operapia riparte: premi, solidarietà e la festa del volontariato
Video Pillole

Tg News – 7/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump: “Un’intera civiltà può finire stanotte”
– Sparatoria al consolato israeliano di Istanbul
– Crosetto: “Rispettare accordi non significa essere in guerra”
– Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato
– Tennis, Atp Montecarlo, Sinner supera Humbert e vola agli ottavi
– Da oggi al via nuove regole sullo smart working
– Giornata Salute: sovrappeso il 19% dei bambini italiani
– Istat, Italia tra i Paesi più longevi con 83,4 anni
– Previsioni 3B Meteo 8 Aprile
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...