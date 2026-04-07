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Tg News – 7/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump: “Un’intera civiltà può finire stanotte”
– Sparatoria al consolato israeliano di Istanbul
– Crosetto: “Rispettare accordi non significa essere in guerra”
– Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato
– Tennis, Atp Montecarlo, Sinner supera Humbert e vola agli ottavi
– Da oggi al via nuove regole sullo smart working
– Giornata Salute: sovrappeso il 19% dei bambini italiani
– Istat, Italia tra i Paesi più longevi con 83,4 anni
– Previsioni 3B Meteo 8 Aprile
azn
– Trump: “Un’intera civiltà può finire stanotte”
– Sparatoria al consolato israeliano di Istanbul
– Crosetto: “Rispettare accordi non significa essere in guerra”
– Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato
– Tennis, Atp Montecarlo, Sinner supera Humbert e vola agli ottavi
– Da oggi al via nuove regole sullo smart working
– Giornata Salute: sovrappeso il 19% dei bambini italiani
– Istat, Italia tra i Paesi più longevi con 83,4 anni
– Previsioni 3B Meteo 8 Aprile
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