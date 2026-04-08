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Agrifood Magazine – 8/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Raggiunto l’accordo per il prezzo del latte
– Made in Italy protagonista all’International Food & Drink Event di Londra
– Birra più trasparente: arriva il portale europeo per i consumatori
– L’agroalimentare punta sull’intelligenza artificiale
mgg/azn

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