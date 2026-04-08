Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 8/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Finché morte non ci separi 2” con Samara Weaving
– “Vita mia”, il nuovo film di Edoardo Winspeare
– “A cena con il dittatore”, film campione d’incassi in Spagna
– “Finale: Allegro” con Barbara Bouchet
mgg/gtr
– “Finché morte non ci separi 2” con Samara Weaving
– “Vita mia”, il nuovo film di Edoardo Winspeare
– “A cena con il dittatore”, film campione d’incassi in Spagna
– “Finale: Allegro” con Barbara Bouchet
mgg/gtr
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