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Cinema & Spettacoli Magazine – 8/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Finché morte non ci separi 2” con Samara Weaving
– “Vita mia”, il nuovo film di Edoardo Winspeare
– “A cena con il dittatore”, film campione d’incassi in Spagna
– “Finale: Allegro” con Barbara Bouchet
mgg/gtr

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