Ultime News

8 Apr 2026 Ridipinta la corsia ciclabile in via dei Tribunali: per la Fiab un'occasione persa
8 Apr 2026 La compagnia Operazione Musical in scena a Soresina con "L'isola che non c'è"
8 Apr 2026 Mercoledì 22 aprile il Polo di Cremona del Politecnico di Milano ospita Beppe Severgnini
8 Apr 2026 Agricoltura, il ministro Lollobrigida in Fiera: "Essenziale premiare chi produce"
8 Apr 2026 Latte, analisi del mercato e prospettive future del settore: convegno per Fieragrumello
Video Pillole

Mattarella “Sport è civiltà che non si arrende a violenze”

ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo un tempo difficile, offuscato da minacce gravi, da guerre sanguinose. La cultura che lo sport trasmette ha un segno ben diverso: dove la violenza vuole sopraffare il diritto, lo sport esalta la lealtà e il sacrificio nel rispetto delle regole condivise. La competizione non è per soggiogare l’altro ma per migliorarsi insieme. Lo sport è testimone di una civiltà che non si arrende alle prepotenze e alle violenze e le Olimpiadi e le Paralimpiadi ne sono l’espressione più alta”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia di riconsegna del tricolore al Quirinale da parte dei portabandiera di Milano Cortina 2026.
glb/azn
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...