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Tg Economia – 8/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Lavoro, 500mila contratti programmati dalle imprese ad aprile
– Italia regina delle crociere
– Nell’UE corrono i prezzi di case e affitti
– Dichiarazione dei redditi, attenzione agli oneri deducibili
mgg/azn

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