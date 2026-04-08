Tg News – 8/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Iran, due settimane di tregua, riprende traffico a Hormuz

– Meloni e leader europei: “Bene tregua, ora negoziare fine conflitto”

– Calano petrolio e gas, borse in rialzo con l’oro

– Kiev: “Ora gli Usa tornino sull’Ucraina”

– Famiglia nel bosco, monito dei consulenti

– Venerdì voli a rischio per 4 ore, si fermano i controllori

– La constatazione amichevole da oggi anche digitale

– Mattarella: “La Polizia di Stato garantisce democrazia e diritti ai cittadini”

– Previsioni 3B Meteo 9 Aprile

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