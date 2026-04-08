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Tg Sport – 8/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Montecarlo: Berrettini da sogno, Medvedev umiliato con un doppio 6-0
– E’ morto Mircea Lucescu, maestro di calcio e di vita
– Champions: il Bayern batte il Real Madrid, Havertz trascina l’Arsenal
– Serie A, verso Como-Inter: Massa dirige il match
– Nazionale: Conte si avvicina all’azzurro, il Napoli valuta l’erede
– Basket in lutto: addio a Dusko Vujosevic, icona del Partizan
– Gravina e l’atto d’accusa al sistema calcio
azn

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