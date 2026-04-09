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Cresce il mercato immobiliare di lusso, Milano in testa

ROMA (ITALPRESS) – Il segmento premium continua a rappresentare una scelta solida per chi cerca stabilità e valore nel tempo. E’ quanto emerge dalla seconda edizione del “Market Report Italia 2026”, dedicato all’andamento del mercato immobiliare di lusso, presentato a Roma da Engel & Völkers. Il settore è sostenuto sia da acquirenti italiani con elevata capacità di spesa sia da una crescente presenza internazionale, che rappresenta circa il 35% del totale.
mec/mgg/gtr

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