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Crolla “Il rapporto tra Italia e Usa sulle startup è virtuoso e consolidato”

MILANO (ITALPRESS) – “Il rapporto tra Stati Uniti e Italia sull’investimento in startup è un rapporto virtuoso, consolidato, in crescita. È un dato quello degli investimenti di Venture Capital americano in startup italiane che naturalmente è importante, cresce e aiuta startup italiane grazie a questi capitali a rilocalizzarsi nel centro delle startup mondiali, ovvero la Silicon Valley e l’area di San Francisco”. Lo ha affermato Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy, a margine dell’evento “Longevity economy. Prospettive dell’agetech transatlantico” che si è svolto a Milano.

xh7/sat/mca2

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