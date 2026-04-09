Ultime News

9 Apr 2026 "Sono qui per Caos": show di Barbascura X al Ponchielli
9 Apr 2026 Aumento carburanti: dal Governo un credito d'imposta sul gasolio agricolo
9 Apr 2026 Tao Dance Theater in scena sul palco del Ponchielli: l'anteprima
9 Apr 2026 Viaggio della Memoria 2026: Cremona onora le vittime del campo di Flossenbürg
9 Apr 2026 Il Cavec apre il calendario degli eventi della nuova stagione con tante iniziative
Video Pillole

Diplomacy Magazine – Puntata del 9 aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella ventinovesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Ausama Alabsi, ambasciatore del Regno di Bahrain a Roma. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla della possibile “exit strategy” del presidente degli Stati Uniti di Donald Trump dalla guerra in Medio Oriente, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sulla tregua di due settimane tra Usa e Iran, con l’imminente avvio delle trattative.

sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...