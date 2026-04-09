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Diplomacy Magazine – Puntata del 9 aprile 2026
ROMA (ITALPRESS) – Nella ventinovesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Ausama Alabsi, ambasciatore del Regno di Bahrain a Roma. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla della possibile “exit strategy” del presidente degli Stati Uniti di Donald Trump dalla guerra in Medio Oriente, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sulla tregua di due settimane tra Usa e Iran, con l’imminente avvio delle trattative.
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