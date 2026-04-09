Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano, supporto a design e Made in Italy





MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo rinnova il proprio impegno a fianco del settore del design e, più in generale del Made in Italy, una filiera composta da migliaia di PMI che rappresentano un’eccellenza produttiva e creativa riconosciuta a livello internazionale: un percorso che la Banca porta avanti da anni e confermato nel corso di un talk organizzato a Milano, città del Salone del Mobile di cui Intesa Sanpaolo è partner istituzionale.

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