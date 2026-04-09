Semplificare i permessi per la ztl: la mozione di Forza Italia

Una mozione per semplificare il sistema dei permessi Ztl e ridurre il rischio di sanzioni a carico dei cittadini. A depositarla oggi è il consigliere comunale di Forza Italia, Andrea Carassai.

Il documento chiede in particolare l’estensione della validità dei permessi da due a quattro anni per tutti i veicoli, siano essi ibridi, elettrici o tradizionali, e l’introduzione di un sistema digitale di gestione, con notifiche automatiche (sms o email) per ricordare le scadenze e segnalare eventuali irregolarità.

“La situazione attuale – spiega Carassai – è caratterizzata da procedure complesse e scadenze ravvicinate, che espongono i cittadini al rischio di sanzioni anche in presenza dei requisiti per il permesso”.

La mozione prende spunto anche da casi recenti registrati in città, in cui il mancato rinnovo ha portato a una moltiplicazione delle multe prima ancora della notifica della prima infrazione, con importi complessivi di diverse migliaia di euro.

Tra le richieste contenute nell’atto anche l’introduzione di misure di tutela per i cittadini in buona fede, evitando l’accumulo di sanzioni in assenza di comunicazioni tempestive.

“Uno dei principali compiti di un Comune efficiente è semplificare la vita dei cittadini, non certo di complicargliela. L’obiettivo – conclude Carassai – è rendere il sistema più semplice, equo e moderno, sfruttando strumenti digitali ormai alla portata di tutte le amministrazioni”.

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