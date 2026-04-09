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Tg Economia – 9/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A marzo accelera il mercato auto
– Cresce il mercato immobiliare di lusso, Milano in testa
– Salone del Mobile, Intesa Sanpaolo supporta design e Made in Italy
– I piccoli negozi stanno scomparendo, necessari interventi istituzionali
abr/gtr

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