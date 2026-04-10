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Fondazione Magna Grecia consegna il premio John Marchi a Mike Pompeo a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La prima edizione del Premio John Marchi, promosso dalla Fondazione Magna Grecia presieduta da Nino Foti, si è svolta all’Istituto Italiano di Cultura di New York. Il riconoscimento, dedicato alla memoria dello storico senatore italo-americano, è stato conferito all’ex Segretario di Stato Mike Pompeo.
xo9/mgg/gtr (video e interviste di Stefano Vaccara)

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