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Fontana “Sanità lombarda eccellenza ma riforma necessaria”

MILANO (ITALPRESS) – “Credo che la nostra sanità sia sicuramente un’eccellenza, sia a livello nazionale che a livello europeo”. Cosi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’evento istituzionale “Trapianti e cultura della donazione”. “Il drammatico evento di Crans Montana è stata un’ulteriore dimostrazione di quanto funzioni la nostra sanità, la capacità di intervenire, di dare delle risposte immediate a tanti ragazzi in condizioni disperate – ha sottolineato -. Che poi ci siano dei problemi è chiaro, è fuori di dubbio perché ci sono ovunque nel nostro Paese e ovunque nel mondo. E’ chiaro che, per cercare di risolverli, bisognerà cercare anche di rivedere l’attuale organizzazione e strutturazione della legge sanitaria”.

sat/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Regione Lombardia)

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