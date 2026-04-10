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Lucaselli “Il Governo va avanti su programma e riforme”

ROMA (ITALPRESS) – “La premier ieri ha detto ciò che ci aspettavamo, si è parlato moltissimo di rimpasto, nuovo governo e dimissioni, tutte questioni inventate dai giornalisti. In realtà la premier aveva detto, riconfermandolo in Aula, che avrebbe continuato a fare il lavoro iniziato quando il governo si è insediato. Continueremo su alcuni assi fondamentali”. Così Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “Il primo è quello economico, oggi dobbiamo fare i conti con ciò che stiamo vivendo; quindi con una crisi energetica che però viene raccontata come se fosse quella del 2022 o la crisi economica del 2008; non siamo in questa situazione. Capiremo i margini fiscali della prossima legge di Bilancio che dipenderà anche dall’uscita dalla procedura d’infrazione. Poi, le riforme attese, non ultima quella elettorale – spiega – ma partendo dalla sanità e la sicurezza che sono due elementi importantissimi su cui c’è ancora molto da fare. Sono stata all’opposizione e quando c’erano questioni che venivano affrontate dal governo e che risolvevano un problema dei cittadini, eravamo sereni anche nel votare a favore. Non abbiamo mai votato per partito preso o ideologia, lo abbiamo fatto sui singoli provvedimenti. Questa opposizione, invece, vota tutto contro senza sollecitare la riflessione o dare proposte alternative che potrebbero anche essere valutate dalla maggioranza”.

sat/azn

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