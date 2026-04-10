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Salute Magazine – 10/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il diabete influenza le emozioni
– Malattia renale cronica, a Roma un evento su medicina territoriale e prevenzione
– Al via da Gorizia l’ottava edizione del Tour della Salute
– Fisioterapia, tre giorni di incontri e formazione al Salone FIF a Milano
sat/gtr
– Il diabete influenza le emozioni
– Malattia renale cronica, a Roma un evento su medicina territoriale e prevenzione
– Al via da Gorizia l’ottava edizione del Tour della Salute
– Fisioterapia, tre giorni di incontri e formazione al Salone FIF a Milano
sat/gtr
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