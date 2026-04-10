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Tg News – 10/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Vance avverte Iran: “Non prendeteci in giro ai negoziati”
– Aeroporti europei a rischio carburante entro 3 settimane
– ATP 1000 di Montecarlo, Sinner vola in semifinale
– Molise, nuova frana, evacuate 50 persone a Salcito
– Gru cede durante lavori, morti 2 operai a Palermo
– Disagi per sciopero di aerei e bus
– Papa Leone: “Ingiusta la ricchezza in mano a pochi”
– Fondazione Magna Grecia consegna il premio John Marchi a Mike Pompeo a New York
– Previsioni 3B Meteo 11 Aprile
azn

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