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Turismo Magazine – 11/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sempre più visitatori scelgono l’Europa, il 2025 consolida la crescita
– Pacchetti turistici, nuove tutele per i viaggiatori
– Alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra “Diana Markosian. Replaced”
mgg/gtr
– Sempre più visitatori scelgono l’Europa, il 2025 consolida la crescita
– Pacchetti turistici, nuove tutele per i viaggiatori
– Alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra “Diana Markosian. Replaced”
mgg/gtr
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