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Cina, ecco come si addestrano le forze speciali di polizia

Gli agenti delle unità speciali di polizia cinesi a Kunming hanno recentemente partecipato a un’esercitazione a fuoco reale ad alto rischio, nota come “trust shooting”. L’addestramento, finalizzato a simulare scenari estremi come il combattimento a distanza ravvicinata e le operazioni di salvataggio ostaggi, mette alla prova sia la precisione operativa sia la tenuta psicologica degli agenti, evidenziando il livello di coordinamento e fiducia reciproca all’interno delle squadre.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/abr/mca2
(Fonte video: Xinhua)

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