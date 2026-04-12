Video Pillole
Tg Ambiente – 12/4/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, via libera al piano italiano da 6 miliardi per l’idrogeno green
– IA, green e competenze, la formazione asset strategico per le imprese
– Allarme del WWF: l’uomo è sempre più esposto alle sostanze chimiche
– Fast fashion, trovato piombo nei vestiti per bambini
mgg/gtr/col
– Ue, via libera al piano italiano da 6 miliardi per l’idrogeno green
– IA, green e competenze, la formazione asset strategico per le imprese
– Allarme del WWF: l’uomo è sempre più esposto alle sostanze chimiche
– Fast fashion, trovato piombo nei vestiti per bambini
mgg/gtr/col
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