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Tg Ambiente – 12/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, via libera al piano italiano da 6 miliardi per l’idrogeno green
– IA, green e competenze, la formazione asset strategico per le imprese
– Allarme del WWF: l’uomo è sempre più esposto alle sostanze chimiche
– Fast fashion, trovato piombo nei vestiti per bambini
mgg/gtr/col

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