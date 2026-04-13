Diabete, da Roche sistema monitoraggio continuo del glucosio con IA





ROMA (ITALPRESS) – In Italia le persone con diabete sono oltre 4,5 milioni e il carico assistenziale riguarda soprattutto il diabete di tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei pazienti seguiti nei Centri di Diabetologia; di questi, circa il 30% è trattato con insulina, da sola o insieme ad altri farmaci. Il monitoraggio della glicemia resta centrale nella gestione quotidiana della malattia. Accu-Chek SmartGuide è il nuovo sistema di monitoraggio continuo del glucosio ora disponibile in Italia per le persone con diabete

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