Ultime News

13 Apr 2026 Giorgio Panariello torna al Ponchielli il 15 aprile con lo spettacolo “E se domani…”
13 Apr 2026 Si ferisce durante un furto in abitazione: incastrato da una macchia di sangue
13 Apr 2026 Nuova Pac, ordine del giorno bipartisan approvato in consiglio comunale
13 Apr 2026 Fermati con 280 confezioni di cosmetici in auto: due alla sbarra per ricettazione
13 Apr 2026 Valorizzazione liuteria, Bona: "Lavoriamo per rafforzare l'intero sistema"
Video Pillole

Fabregas “Poche italiani nel Como? Stiamo investendo sul vivaio”

ROMA (ITALPRESS) – “Critiche per i pochi italiani in campo? Le capisco, perché arrivano in un momento in cui l’Italia non si è qualificata per tre volte al Mondiale. Stiamo provando a costruire un settore giovanile forte, stabile, con tantissimi italiani. Si sta investendo sulla struttura”. Lo ha detto il tecnico del Como, Cesc Fabregas, a margine della cerimonia di consegna del Premio Bearzot, organizzato dall’Us Acli con la Figc al Salone d’Onore del Coni, rispondendo alle critiche sui pochi italiani in campo nella sua squadra.
meca/gm/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...