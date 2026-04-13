Ultime News

13 Apr 2026 Fermati con 280 confezioni di cosmetici in auto: due alla sbarra per ricettazione
13 Apr 2026 Valorizzazione liuteria, Bona: "Lavoriamo per rafforzare l'intero sistema"
13 Apr 2026 "Una poltrona per due": per la lotta salvezza sono rimaste solo Cremonese e Lecce
13 Apr 2026 "Banco Elementare", raccolti 60 cartoni di materiale: la soddisfazione degli organizzatori
13 Apr 2026 "Eco Cremona": il 16 e 17 maggio la terza edizione del festival
Video Pillole

Ismea, la filiera italiana del vino tra crescita e nuove sfide

VERONA (ITALPRESS) – Il settore vitivinicolo italiano è solido e in ottima salute, ma il quadro internazionale sempre più complesso non consente di abbassare la guardia. Anche per questo è fondamentale il sostegno delle istituzioni, oltre a una più efficace gestione del rischio e a una diversificazione dei mercati per l’export. È quanto emerso da due momenti di confronto e approfondimento organizzati da Ismea alla 58^ edizione di Vinitaly.

col/sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...