Pianta si spezza e invade la carreggiata: ennesimo caso in via Acquaviva

Non è la prima volta che accade: le piante di via Acquaviva, parallela di via Milano che corre tra l’area produttiva del porto canale e la scarpata del Morbasco, mostrano spesso segni di instabilità ed è bastato il vento di questa mattina per causare il cedimento di un fusto, che si è spezzato finendo in mezzo alla carreggiata.

La situazione a Cremona e sul territorio provinciale è monitorata dai Vigili del Fuoco.

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