“Regione si impegni da subito presso il Governo per garantire l’organico nelle scuole dei piccoli Comuni per il prossimo anno scolastico”. A chiederlo, con un ‘interrogazione che sarà discussa martedì in aula, è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni.

“La programmazione della rete scolastica spetta alla Regione, mentre sta al ministero dell’Istruzione definire l’organico dei dirigenti scolastici” sottolinea il consigliere. “In Lombardia, dopo il confronto con gli enti territoriali, sono emerse con evidenza per l’anno scolastico 2026/2027 diverse criticità del Piano di organizzazione della rete stilato dalla Regione, piano su cui il Ministero definisce l’organico dei dirigenti scolastici. Diversi sindaci di piccoli Comuni lombardi e dirigenti scolastici hanno segnalato criticità nella formazione delle prime classi della primaria e della secondaria di primo grado per il prossimo anno”.

“Per questo- conclude Piloni- chiediamo alla giunta di impegnarsi presso il Governo per evitare per il prossimo anno scolastico tagli all’organico, ricordando che già quattro regioni, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna, hanno contestato il dimensionamento della rete scolastica e non ne hanno recepito la riduzione.

Questo in particolare nei plessi dei piccoli Comuni, soprattutto quelli in via di spopolamento, dove si rischia di non far partire alcune prime classi, con un conseguente impoverimento dei territori. Serve avviare da subito un piano di organizzazione della rete, considerando che mancano poco più di quattro mesi all’avvio del nuovo anno scolastico. Regione Lombardia non ha ancora fatto nulla, ma non si può attendere oltre”.

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