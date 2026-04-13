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Tg Economia – 13/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– 5,3 milioni di italiani in povertà energetica
– Trasporto aereo in crescita a febbraio, ma pesano le tensioni
– Ismea, la filiera italiana del vino tra crescita e nuove sfide
– Imprese, sanzioni salate per i finti artigiani
sat/gsl

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