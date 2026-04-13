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Tg Sport – 13/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Storico Sinner, il nuovo numero 1 del mondo
– Figc, Lega serie A punta su Malagò
– L’Inter rimonta a Como e vola a +9 sul Napoli
– Juve corsara a Bergamo, decide Boga contro l’Atalanta
– Corsa Champions, quattro squadre in sei punti
– Roma, spaccatura interna tra Gasperini e Ranieri
– Parigi-Roubaix, trionfo stellare nel fango per Van Aert e Pogacar
– La Barba al Palo – Il successo dell’Inter a Como profuma di scudetto e di Italia
azn

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