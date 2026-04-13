Tg Sport – 13/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Storico Sinner, il nuovo numero 1 del mondo

– Figc, Lega serie A punta su Malagò

– L’Inter rimonta a Como e vola a +9 sul Napoli

– Juve corsara a Bergamo, decide Boga contro l’Atalanta

– Corsa Champions, quattro squadre in sei punti

– Roma, spaccatura interna tra Gasperini e Ranieri

– Parigi-Roubaix, trionfo stellare nel fango per Van Aert e Pogacar

– La Barba al Palo – Il successo dell’Inter a Como profuma di scudetto e di Italia

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