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Area Pet all’aeroporto di Palermo, Ferrandelli “Gesto di sensibilità”

PALERMO (ITALPRESS) – “Un gesto concreto a supporto dei diritti degli animali e dei loro padroni: è una sensibilità importante che viene espressa dall’aeroporto di Palermo e un messaggio molto bello, di vicinanza vera, che lanciamo a tutti gli amici a quattro zampe e ai loro proprietari. Gli animali finalmente viaggiano insieme a noi e passano il 100% delle persone, è corretto avere spazi loro dedicati”. Lo ha detto Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale al Benessere animale, a margine dell’inaugurazione della nuova area Pet all’aeroporto di Palermo. xd8/vbo/mca2

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